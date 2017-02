Ikea Israel trekker kvinnefri brosjyre

–Dette er ikke noe som har gått gjennom oss. Vi har vært veldig tydelige på at dette er ikke det Ikea-varemerket står for, sier talsperson Josefin Thorell i Ikea-gruppen til det svenske nyhetsbyrået TT.

Brosjyren ble distribuert til strengt ortodokse jøder i Israel, og ifølge Thorell har franchisetakere selv stått for produktet som retter seg mot den spesifikke målgruppen. Ikea Israel sier de har fått forespørsler om dette og ville tilby «produkter og løsninger» som retter seg etter haredims livsstil, som er en annen betegnelse på ultraortodokse jøder i Israel. De har i ettertid innsett at dette var et feilgrep, sier Thorell.

– De har også gått ut og bedt om unnskyldning, sier hun.

Hendelsen i Israel er ikke første gangen Ikea gir ut materiell uten kvinner. Høsten 2012 tok selskapet bort kvinner fra sin saudiarabiske katalog. Etter den hendelsen har Ikea-gruppen forsterket kontrollen og rutinene rundt katalogene.

«Vi innser at folk er opprørte over dette, og at brosjyren ikke lever opp til de vurderinger som Ikea står for, og det ber vi om unnskyldning for», kommenterer Ikeas Israel-sjef Shuky Koblenz.

