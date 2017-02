Aftonbladet: Kriminelle gjenger i Malmö rekrutterer barn

Også nyankomne flyktninger er spesielt utsatt for å bli dratt inn i kriminell virksomhet.

– Det er slik at vi har mopedkjørende ungdommer som leverer våpen og narkotika over hele byen. De er løpegutter ettersom de er under den kriminelle lavalder, sier kriminalsjefen i Malmö J-B Cederholm til Aftonbladet.

Han forteller om mange tilfeller der guttene, og av og til jentene, som har blitt tatt av politiet, forteller at de ble tvunget til kriminell virksomhet. Ifølge Cederholm er det også et problem at eldre søsken rekrutterer yngre søsken.

Den store gruppen med enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er ifølge politiet en gruppe som kriminelle retter seg inn mot. Ifølge Aftonbladets kilder må de gjøre "møkkajobbene" som personer høyere opp i hierarkiet ikke vil befatte seg med.

– Vi kjenner til tilfeller der tunge kriminelle har krevd at unge afghanere må skyte rivaler og frakte våpen, sier kilden.

Malmö har vært åsted for flere drap og skyteepisoder så langt i år, og i løpet av de siste elleve månedene er 14 mennesker drept. Byen har en stor innvandrerbefolkning, store sosiale problemer og mange av voldshendelsene er gjengrelaterte.

