USA fikk føle effekten av en dag uten innvandrere

Torsdag aksjonerte innvandrere i Washington i protest mot president Donald Trumps behandling og omtale av innvandrere. I det siste har en rekke massedeportasjoner av illegale innvandrere rystet lokalsamfunn i USA.

Ved å la være å møte på jobb ville innvandrere illustrere hvor avhengig samfunnsmaskineriet er av dem for å fungere, og aksjonsformen ble kopiert over hele USA. I Washington stengte rundt 70 restauranter og et ukjent antall hurtigmatspisesteder på grunn av personalmangel. Flere andre spisesteder stengte også i sympati med aksjonen. Mange skoler ble stengt på grunn av personalmangel og fordi elever ikke møtte. Også i byene Philadelphia, New York og San Francisco var det stille på markeder, restauranter og i butikker. I Chicago, Los Angeles og Boston var supermarkeder stengt og lastebiler sto for dagen.

Det er planlagt en tilsvarende aksjon på kvinnedagen 8. mars, «En dag uten en kvinne», også som protest mot Trumps holdninger.

Papirløse innvandrere utgjør rundt 9 prosent av ansatte i hotell- og restaurantbransjen i USA, ifølge tall fra Pew Research Center.

Minst 11 millioner mennesker lever som illegale innvandrere i USA, de fleste kommer opprinnelig fra latinamerikanske land.

