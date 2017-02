Trump starter valgkampen 1.354 dager på forskudd

Folkemøtet skal holdes i en flyhangar i byen Melbourne, og folk må registrere seg på nettet for å delta. De må også oppgi epostadresser, slik at Trumps medarbeidere kan holde kontakten og samle inn penger.

– Jeg hører det er blitt umulig å oppdrive billetter, sa Trump i et møte med kongresspolitikere torsdag.

Trump gjorde seg ferdig med papirarbeidet for å stille til gjenvalg allerede 20. januar, dagen han ble innsatt som president. Til sammenligning gjorde ikke Barack Obama det klart at han tok gjenvalg før april 2011, over to år etter at han ble innsatt.

Allerede få dager etter fjorårets valgseier sa kilder blant Trumps medarbeidere at han ønsket å fortsette å holde folkemøter som president. Overfor New York Times forklarte de at Trump liker følelsen han får når han taler til jublende folkemasser.

Trump holdt nye folkemøter noen uker etter valget, og disse arrangementene ble beskrevet som en turné for å takke dem som stemte på ham og bidro til valgseieren.

At amerikanske presidenter taler på arrangementer som kan minne om valgkampmøter, er ikke uvanlig. Vanligvis blir slike arrangementer finansiert av regjeringen, men Trumps folkemøte i Florida skal finansieres av hans egen valgkampanje.

