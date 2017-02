Tillerson møtte Kinas utenriksminister

Dette er første gang representanter for USA og Kina møtes på dette nivået siden Donald Trump overtok som president.

Samtalene fant sted i forbindelse med et møte for G20-landene i Bonn. Forholdet mellom USA og Kina har vært spent etter at Trump ble innsatt, siden han mange ganger har kritisert Kina og åpnet for endringer i USAs Taiwan-politikk. Trump har også stilt seg på Japans side i en strid om omstridte øyer i Sør-Kinahavet.

