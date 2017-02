Tillerson ber Kina legge press på Nord-Korea

Samtalene fant sted i Bonn i Tyskland fredag. Tillerson tok opp Nord-Korea, som til tross for advarsler, protester og sanksjoner fra omverdenen fortsetter sin utvikling av atomvåpen og raketter.

- Tillerson understreket også den økende trusselen Nord-Koreas atomvåpen- og rakettprogram utgjør, og oppfordret Kina til å bruke alle tilgjengelige midler for å moderere Nord-Koreas destabiliserende oppførsel, sier en talsmann for amerikansk UD, Mark Toner.

Forholdet mellom USA og Kina har vært spent etter at Trump ble innsatt, siden han mange ganger har kritisert Kina og åpnet for endringer i USAs Taiwan-politikk. Trump har også signalisert at han er villig til å hjelpe Japan med å forsvare en omstridt øygruppe i Øst-Kinahavet som også Kina gjør krav på.

I en telefonsamtale med Kinas president Xi Jinping i forrige uke forsikret imidlertid Trump at USA fastholder den såkalte ett Kina-politikken. Den innebærer en anerkjennelse av at Kina og Taiwan i prinsippet er ett land, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.

Samtalen mellom Trump og Xi skal ha vært en forutsetning for at Wang valgte å reise til G20-møtet i Bonn. Før presidentene snakket sammen, lå det an til at den kinesiske utenriksministeren ville droppe møtet.

