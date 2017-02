Thailand bygger kullkraftverk i ferieparadis

Ifølge statsministerPrayuth Chan-ocha skal et 800 megawatt stort kullfyrt kraftverket bygges på kysten av Krabi-provinsen, som med sine eksotiske sandstrender, sitt krystallklare vann og sine klipper er et yndet reisemål for hundretusenvis av turister årlig.

Kullkraftverket og et tilstøtende havneanlegg skal bygges i nærheten av et eksisterende oljeanlegg, men høster kritikk fra miljøvernere og andre som frykter forurensning. Det vil kunne ramme både turistnæringen og fiskeriene i området hardt, mener kritikerne.

Myndighetene viser til at Thailand lider under elektrisitetsmangel og må importere store mengder strøm i perioder med høyt forbruk.

Den nasjonale energikomiteen i Thailand, som ledes av statsminister Prayuth Chan-ocha, har derfor besluttet at kullkraftverket må bygges, og alt tyder på at militærjuntaen i landet vil slutte opp om dette.

