Tallet på døde stiger etter Bagdad-bombe

Den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for den kraftige bilbomben, som eksploderte i en travel gate i Habibiya-distriktet i Sadr-byen, der innbyggerne i hovedsak er sjiamuslimer.

Bilbomben har til nå kostet 59 mennesker livet, men tilstanden til flere av de 66 som ble såret i angrepet er fortsatt kritisk.

Torsdagens angrep var det tredje på tre dager i den irakiske hovedstaden. Onsdag ble minst 15 mennesker drept og over 50 såret i et selvmordsangrep i Sadr-byen nord i Bagdad. Et lignende angrep kostet fire mennesker livet tirsdag.

(©NTB)