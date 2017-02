Prinsesse Cristina kan bli dømt til åtte års fengsel

En domstol i Palma på Mallorca er ventet å avsi kjennelse klokken 12. Prinsesse Cristina og ektemannen Iñaki Urdangarin får da vite om de frikjennes eller blir dømt for skattejuks. Ekteparet er ikke til stede i rettssalen når kjennelsen kommer.

Prinsesse Cristina er tiltalt for å ha hjulpet ektemannen med å unngå å betale skatt. Urdangarin er sammen med en forretningspartner tiltalt for å ha underslått offentlige midler tilsvarende 58 millioner kroner via den ideelle organisasjonen Noos.

Sammen med prinsessen eide Urdangarin halvparten av et firma som skal ha tjent store summer på å trekke penger ut av Noos. Prinsesse Cristina har tidligere forklart at hennes eneste rolle i selskapet var at hun tillot det å bruke navnet hennes.

Den 51 år gamle prinsessen er søster til Spanias kong Felipe. Hun er første medlem av kongefamilien som har stått tiltalt i en rettssak.

(©NTB)