Prinsesse Cristina frikjent for skattejuks i Spania

Prinsesse Cristina risikerte opptil åtte års fengsel dersom hun ble dømt. Men domstolen i Palma på Mallorca valgte å frikjenne henne.

Ektemannen Iñaki Urdangarin er derimot kjent skyldig. Han dømmes til seks år og tre måneders fengsel. I tillegg må han betale 512.000 euro, drøyt 4,5 milliarder kroner i bøter, skriverEl Pais.

Aktor la ned påstand om 19 og et halvt års fengsel for Urdangarin.

15 andre var også tiltalt i saken. Blant dem er Diego Torres, en av Urdangarins forretningspartnere. Han er dømt til åtte år og seks måneders fengsel og må i tillegg betale en bot på 15 millioner kroner.

Skatteunndragelse

Prinsesse Cristina og ektemannen var ikke til stede i rettssalen under domsavsigelsen fredag.

Prinsesse Cristina var tiltalt for å ha hjulpet ektemannen med å unngå å betale skatt. Urdangarin var sammen med en forretningspartner tiltalt for å ha underslått offentlige midler tilsvarende 58 millioner kroner via den ideelle organisasjonen Noos.

Brukte navnet

Sammen med prinsessen eide Urdangarin halvparten av et firma som skal ha tjent store beløp på å trekke penger ut av Noos. Prinsesse Cristina har tidligere forklart at hennes eneste rolle i selskapet var at hun tillot det å bruke navnet hennes.

Den 51 år gamle prinsessen er søster til Spanias kong Felipe. Hun er første medlem av kongefamilien som har stått tiltalt i en rettssak.

