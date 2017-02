Kinoer viser «1984» i protest mot Trump

Trump har blant annet foreslått at National Endowment for the Arts, som fungerer som et kulturdepartement, skal legges ned.

I en uttalelse skriver de 90 frittstående kinoene: «George Orwells «1984» begynner med setningen ‘Det var en kald aprildag, og klokkene slo tretten.’ Etter mindre enn én måned med den nye administrasjonen anser kinoene som et kollektiv at klokken allerede viser tretten. Orwells skildring av en regjering som finner på egne fakta, krever total lydighet og demoniserer utenlandske fiender, har aldri vært mer tidsriktig», skriver de i uttalelsen gjengitt på nettstedet IndieWire.

Filmen vises 4. april, som er samme dag hovedpersonen i boka, Winston Smith, begynner å skrive dagbok – noe som kan straffes med døden. Kinoene håper publikum kommer til å diskutere filmen med hverandre etter å ha sett den.

Boken «1984» ble utgitt som en dyster fremtidsroman i 1949, og filmen kom i 1984. I forbindelse med Trumps tiltredelse har salget av boken skutt i været.

