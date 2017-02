Duterte-kritiker narko-tiltales på Filippinene

Senator Leila De Lima har i likhet med menneskerettighetsorganisasjoner gått hardt ut mot Dutertes nådeløse krig mot narkotika, som har kostet tusenvis av mistenkte livet.

Fredag tok justisdepartementet i landet ut tiltale mot opposisjonspolitikeren, som selv anklages for å ha tatt imot bestikkelser fra narkotikabander.

Bestikkelser

Tiltalen bygger på påstander som ble framsatt under en kongresshøring i fjor, der narkotikadømte hevdet å ha betalt millioner av pesos til De Lima mens hun var justisminister. Til gjengjeld lukket hun ifølge dem øynene for at de fortsatte narkotikaomsetningen fra fengslene der de sonet.

– Dette dreier seg ikke om politikk. Dette er et resultat av ulovlig narkotikahandel, sier en talsmann for påtalemyndigheten.

De Lima hevder på sin side å være utsatt for politisk forfølgelse som følge av sin kritikk av Dutertes narkokrig.

Politisk motivert

– Jeg har lenge vært forberedt på å bli den første politiske fangen under dette regimet. Disse anklagene og denne straffeforfølgelsen er ingenting annet enn en politisk motivert handling fra Duterte-regimet, for å slå ned på min frittalende kritikk, sier hun.

2.551 mistenkte er drept av filippinsk politi siden Duterte overtok som president og lovet amnesti til alle som tok livet av narkohandlere.

Ytterligere 3.000 narkomistenkte er funnet drept, og borgerverngrupper mistenkes for å ha stått bak mange av disse drapene, oppmuntret av Duterte.

