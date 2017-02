Blair maner til kamp mot brexit

De drøyt 17 millioner britene som stemte for å forlate EU i folkeavstemningen, gjorde dette "uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit", sa Blair i en tale i London fredag.

Blair, som var statsminister fra 1997 til 2007, maner nå ifølge BBC til kamp mot beslutningen og sier at han "vil samle støtte for å hindre det nåværende rushet utfor stupet".

Den konservative politikeren Iain Duncan Smith kaller Blair arrogant, udemokratisk og et bevis på hvordan den politiske eliten er helt ute av takt med det britiske folk. Smith er tidligere arbeidsminister og har markert seg som en ivrig forkjemper for EU-utmeldelse.

En talsmann for regjeringen avviser også Blairs utspill og understreker at det britiske folk med all tydelighet sa sin mening i folkeavstemningen 23. juni i fjor.

– Det kommer ikke til å bli noen ny folkeavstemning, sier talsmannen.

