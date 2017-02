Avis: Flynn benektet Russland-kontakt overfor FBI

Avisen skriver torsdag at Flynn i avhør med FBI-tjenestemenn 24. januar nektet for at USAs sanksjoner mot Russland var tema i samtalen. Avisen siterer flere amerikanske tjenestemenn på opplysningene.

Verken Flynns talsmann eller FBI ønsker å kommentere saken.

Å lyve til FBI er en forbrytelse under amerikansk lov. Det er det amerikanske justisdepartementet som må ta en eventuell avgjørelse om å straffeforfølge Flynn, skriver Washington Post.

Flynn gikk av som nasjonal sikkerhetsrådgiver fordi han villedet visepresident Mike Pence om innholdet i samtalen med den russiske ambassadøren. Saken begynte å rulle da Washington Post forrige uke siterte tjenestemenn i amerikansk etterretning, som hadde avlyttet samtalen, på at Flynn og ambassadøren hadde drøftet sanksjoner. Dette hadde Flynn offentlig benektet flere ganger.

