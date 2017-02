 – USA slutter opp om politisk løsning på Syria-konflikten

Tillerson kom med løftet under samtaler på sidelinjen til G20-møtet i Bonn, opplyser Gabriel.

– Alle som deltok, ønsker en politisk løsning, ettersom en militær løsning alene ikke vil lede til fred i Syria, sier Gabriel.

– Tillerson var svært involvert i debatten, legger den tyske utenriksministeren til.

Drøyt ti såkalt likesinnede vestlige og arabiske land, som ønsker regimeskifte i Syria, deltok i de uformelle Syria-samtalene i Bonn, først og fremst for å forberede fredssamtalene mellom syriske myndigheter og opprørerne som FN har sammenkalt til i Genève 23. februar.

Blant landene som deltok var Tyrkia, som også diskuterte Syria-krigen med Iran og Russland i Kasakhstan tidligere i uka.

Assads avgang

USA har tidligere støttet opprørernes absolutte krav om at president Bashar al-Assad må gå av før det kan bli snakk om en forhandlingsløsning, men etter at president Donald Trump overtok i Det hvite hus har amerikanernes syn vært uklart.

Trump har tatt til orde for et tettere samarbeid med Assads fremste støttespiller Russland for å løse Syria-konflikten og har vært mindre opptatt av hvilken rolle Assad eventuelt skal spille i framtida.

Russland var sammen med Tyrkia og Iran sentrale da partene i Syria gikk med på en våpenhvile før jul. Våpenhvilen har bidratt til å redusere kamphandlingene noe, selv om våpnene langt fra har stilnet.

Press på Russland

Ifølge Sigmar Gabriel var det enighet i Bonn om å legge større press på Russland, for å få dem til å slutte helt og fullt opp om den FN-ledede forhandlingsprosessen.

– Det bør ikke føres parallelle forhandlinger, sa Gabriel fredag.

Et av de største hindrene for en forhandlingsløsning er at Russland stempler alle opprørsgrupper i Syria som terrorister, mener Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault, som også deltok i samtalene i Bonn.

Tillerson gjorde det på sin side klart at USA ikke kommer til å samarbeide militært med Russland i Syria, før russerne distanserer seg fra Assad og endrer syn på opposisjonen i landet, opplyser diplomatiske kilder.

