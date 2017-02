Trumps ambassadør-kandidat beklager uttalelser 

Friedman omtalte i fjor den liberale jødiske gruppen J Street i USA for "kapos", betegnelsen som ble benyttet om jøder som samarbeidet med nazistene under holocaust. Friedman nevnte ikke spesifikt denne uttalelsen, men sa under høringen at hans språkbruk "med rette har blitt kritisert".

– Det finnes ingen unnskyldning for mine støtende uttalelser. Jeg beklager på det dypeste. De gjenspeiler ikke hvem jeg er, sa Friedman under høringen ifølge avisen Haaretz.

Friedman lovet videre at han ikke lenger vil bruke "provoserende retorikk".

Demonstranter

Høringen i utenrikskomiteen for å bli godkjent begynte torsdag ettermiddag norsk tid. Samtidig som Friedman kom med sin beklagelse, ble høringen avbrutt av seks demonstranter. To av dem hadde med seg palestinske flagg inn i høringsrommet, skriver Haaretz.

– Friedman er en krigsforbryter, ropte en av demonstrantene før alle seks ble geleidet ut. Fire av demonstrantene var ifølge dem selv amerikanske jøder, skriver Haaretz.

Da Friedman fortsatte med sitt innlegg, uttrykte han skepsis til at en tostatsløsning mellom Israel og palestinerne er mulig å oppnå.

– Jeg ville blitt glad over å se fred komme til denne regionen, der folk på begge sider har lidd så lenge. Min skepsis til tostatsløsningen har jeg uttrykt kun på grunnlag av det jeg har oppfattet som uvillighet til å slutte med terror og anerkjenne Israel som en jødisk stat, sa Friedman.

Sønn av rabbiner

Friedman er sønn av en ortodoks rabbiner, en ivrig tilhenger av de ulovlige israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder, en svoren motstander av opprettelse av en palestinsk stat og en uforbeholden forsvarer av den israelske regjeringen.

I tillegg til å ha kalt den jødiske gruppen J Street i USA for "kapos", har han også stemplet tidligere president Barack Obama som antisemitt.

J Street har gått hardt ut mot Trumps valg av ambassadør og viser blant annet til Friedmans mange krasse utfall mot medlemmer av tidligere amerikanske administrasjoner, mot diplomater og liberale jøder.

– Radikale holdninger

Også fem tidligere amerikanske ambassadører til Israel har i et brev til utenrikskomiteen skrevet at han er uegnet til jobben og viser til hans "ekstreme, radikale holdninger".

Kontroversen rundt Trumps valg av Friedman til ambassadør, forsterkes av at presidenten selv stiller spørsmål ved behovet for en palestinsk stat og hans antydning om at USA under hans ledelse vil slutte opp om en såkalt enstatsløsning.

En enstatsløsning vil i praksis innebære at Israel annekterer områdene landet okkuperte i 1967, og som et samlet verdenssamfunn i alle år siden har krevd at de trekker seg ut av.

