Trump vurderer nye kandidater til ministerpost

Disse fire er Peter Kirsanow, Alexander Acosta, Catherine Templeton og Joseph Guzman. Trump møtte Acosta og Guzman sent onsdag kveld, opplyser kilder til Fox. En kilde sier at flere kandidater er oppe til vurdering.

Puzder trakk sitt kandidatur til posten som arbeidsminister onsdag, etter at det ble sådd tvil om hvorvidt han ville få nok stemmer til å bli godkjent av Senatet, som er nødt til å godkjenne presidentens valg. Han har også fått hard kritikk for sitt syn på minimumslønn og overtidsregler, noe han har kritisert som sjef for en hurtigmatkjede, at han har unnlatt å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA og for sitt syn på kvinner og egne arbeidstakere.

