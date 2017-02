Trump varsler ny presidentordre om innvandring  

Trump kom med kunngjøringen under en pressekonferanse torsdag kveld, den første pressekonferansen han holder alene siden han tiltrådte som president for fire uker siden.

Trump varslet at han i løpet av neste uke vil signere en presidentordre om innvandring for beskytte "det amerikanske folk". Det omstridte innreiseforbudet som Trump kom med 27. januar, er midlertidig tilsidesatt av domstolene.

– Den domstolen er i kaos, sa Trump om ankedomstolen som 9. februar opprettholdt den opprinnelige midlertidige tilsidesettelsen.

Trump gikk under pressekonferansen som tidligere til kraftig angrep på mediene.

– Pressen har blitt så uærlig at vi må snakke om det. Pressen er ute av kontroll. Uærligheten er ute av kontroll, sa Trump.

– Jeg er her for å snakke direkte til det amerikanske folk, fortsatte presidenten, som avviste mediesaker om at det hersker kaos og forvirring i administrasjonen.

– Administrasjonen går som en finjustert maskin, sa Trump.

(©NTB)