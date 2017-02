Trump med nye harde angrep på mediene 

Pressekonferansen torsdag kveld var den første Trump holdt alene siden han tiltrådte som president for fire uker siden. Seansen var tidvis kaotisk, samtidig som ordet "kaos" ble brukt hyppig av presidenten selv.

– Jeg arvet et kaos. Hjemme og utenlands, et kaos, sa Trump fra talerstolen i Det hvite hus.

Deretter framholdt presidenten at det ikke hersker kaos i hans egen administrasjon – tross i at den har vært preget av flere kriser i løpet av den første måneden, senest tidligere denne uken da Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn måtte gå av.

– Jeg skrur på TV-en, åpner avisene og jeg ser saker om kaos, kaos. Men det er helt omvendt. Denne administrasjonen går som en finjustert maskin, sa Trump.

Flynn gikk ifølge administrasjonen av fordi han villedet visepresident Mike Pence om innholdet i en samtale med Russlands USA-ambassadør i desember. Samtalen skal ha dreid seg om de amerikanske sanksjonene mot Russland.

Angrep pressen

Trump gikk under pressekonferansen som gjentatte ganger tidligere også til kraftig angrep på mediene, blant annet på CNN og New York Times, og flere ganger ble journalister avbrutt. "Stille, stille, stille", sa Trump på et tidspunkt til de frammøtte journalistene.

– Pressen har blitt så uærlig at vi må snakke om det. Pressen er ute av kontroll. Uærligheten er ute av kontroll, sa Trump.

– Jeg er her for å snakke direkte til det amerikanske folk, fortsatte presidenten.

Russland ble igjen tema da Trump på spørsmål fra journalistene avviste at hans medarbeidere i fjor angivelig var i hyppig kontakt med russisk etterretning.

– De vet ingenting om det. De var ikke i Russland. De tok aldri en telefon til Russland. De mottok aldri en samtale. Alt er falske nyheter, sa Trump.

Det var New York Times som denne uken publiserte en sak om at flere Trump-medarbeidere i forkant av valget hadde kontakt med russisk etterretning. Avisens kilder er amerikanske tjenestemenn, og Trump varslet under pressekonferansen at han har bedt justisdepartementet etterforske lekkasjene.

Varsler ny presidentordre

Trump varslet også at han neste uke vil signere en ny presidentordre med tiltak mot innvandring for beskytte "det amerikanske folk".

– Den domstolen er i kaos, sa Trump om ankedomstolen i San Francisco som 9. februar opprettholdt tilsidesettelsen av det omstridte innreiseforbudet, som Trump kom med i januar.

– Vi vil skreddersy ordren til avgjørelsen fra domstolen, sa Trump, som sa at han på denne måten kom til å få gjennom det han ønsket – eller mer.

Det amerikanske justisdepartementet varslet torsdag kveld at de ikke kommer til å be en fullsatt ankedomstol vurdere innreiseforbudet, men at administrasjonen – slik Trump varslet – vil komme med en revidert presidentordre.

