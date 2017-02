Tillerson debuterer på G20-møte

Foruten de 19 medlemslandene og EU, deltar også flere land som gjester, blant dem Norge, representert ved utenriksminister Børge Brende (H).

Vertsnasjonen Tyskland ønsker å samle støtte til rundt 17 mål for bærekraftig utvikling som man håper verdenssamfunnet kan enes om innen 2030.

For Tillerson innebærer møtet at han som utenriksminister for første gang vil møte nøkkelspillere i verdensdiplomatiet. Det er blant annet bekreftet at Tillerson skal møte sin russiske kollega Sergej Lavrov i Bonn.

(©NTB)