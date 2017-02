Saudi-Arabia har pågrepet IS-mistenkte 

Ifølge en talsmann for departementet, som har ansvaret for sikkerhetstjenesten i landet, ble de 18 pågrepet i fire byer, blant dem Mekka og Medina.

De pågrepne skal ha hatt ulike former for tilknytning til IS. Noen av dem skal ha bidratt til å finansiere den ytterliggående islamistgruppa, mens andre skal ha drevet rekruttering og bistått dem med logistikk og beskyttelse.

Blant de pågrepne skal det være flere fra Jemen, og noen av de 18 skal ha hatt kunnskap om å produsere sprengladninger og selvmordsvester.

