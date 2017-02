Puzders farvel nok et nederlag for Trump

Hurtigmatkjede-sjefen Andrew Puzder møtte hard kritikk før han etter planen skulle møte i en svært forsinket høring i Senatet torsdag. Han trengte 50 av republikanernes 52 stemmer for å bli godkjent, men ifølge CNN ville fire, kanskje så mange som tolv, ikke stemme på Puzder, mens Associated Press meldte at antallet var seks. Demokratene var klart imot hans kandidatur etter at han åpent har kritisert krav om minimumslønn og overtidsregler innført under Barack Obama.

Pudders nominasjon føyer seg inn i rekken over kontroversielle valg fra Det hvite hus og Trumps ferske administrasjon, som også inkluderer Trumps ordre om innreiseforbud og at sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn fikk sparken denne uken.

"Svertekampanje"

I en uttalelse sa Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å "lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på sporet av bærekraftig velstand".

– Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.

Kritikken mot Puzder går blant annet på at han unnlot å betale skatt for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA. Han betalte skatten etter nominasjonen, fem år etter at han sparket hushjelpen. Pudders talsmann George Thompson sier Puzder er offer for en «uhørt svertekampanje».

Roboter fremfor folk

Demokrater mener Puzder ville vært uskikket som arbeidsminister på grunn av hans syn på egne arbeidere. Han har fått kritikk for sine uttalelser om kvinner og folk som arbeider i restaurantene han eier, noe demokratene hadde gjort klart at ville bli tatt opp under høringen. I et intervju fra 2015 er han sitert på «Jeg liker vakre kvinner som spiser burger i bikini», og han har snakket nedlatende om sine ansatte og kalt dem «de beste av de verste».

Puzder er i et tidligere intervju sitert på at han vil prøve ut roboter i restaurantene, blant annet fordi de alltid er høflige, får alltid mersalg, tar aldri ferie og kommer aldri sent.

