Putin vil ha etterretningssamarbeid med USA

– Vi har felles interesse av å gjenopprette dialogen med etterretningstjenestene i USA og andre NATO-land, sa Putin i en TV-tale.

– Det var ikke vår feil at dialogen stanset opp og at den ikke lenger utvikles. Det er åpenbart at alle ansvarlige stater må samarbeide når det gjelder terrorbekjempelse, sa Putin.

USAs president Donald Trump har lovet å bedre forholdet til Russland, blant annet i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

– Selv enkel informasjonsutveksling og de kanaler og kilder terrorister benytter, om de folkene som er involvert i eller mistenkes for terrorisme, vil seriøst øke vår samlede effektivitet, sa Putin.

Mattis lukket døra

USAs forsvarsminister Jim Mattis virker lite ivrig og lukket tilsynelatende døra for et økt militært eller etterretningsmessig samarbeid med Russland under NATO-møtet i Brussel torsdag.

– Vi vil engasjere oss politisk. Vi er ikke i en posisjon nå til å samarbeide på et militært nivå, men våre politiske ledere vil engasjere seg og forsøke å finne felles grunn eller en vei framover hvor Russland lever opp til sine forpliktelser og kan vende tilbake til et partnerskap med NATO, sa han.

Kritiserte NATO

Samtidig med at den russiske presidenten inviterte til samarbeid, langet han ut mot NATOs utvidelse østover og sa at alliansen "konstant provoserer" Moskva.

– De forsøker alltid å provosere oss, provoserer konstant og forsøker å trekke oss inn i en konfrontasjon, sa Putin i talen.

– Forsøk på å intervenere i våre indre anliggender, i den hensikt å destabilisere den sosiale og politiske situasjonen i Russland, stanser ikke, sa han.

(©NTB)