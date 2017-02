Nederland advarer mot IS-barn som returnerer

Nederlandsk etterretning og de hemmelige tjenestene presenterte onsdag sin vurdering av den potensielle trusselen mot landet som returnerende IS-krigere og deres barn utgjør. Sjef for de hemmelige tjenestene i Nederland, Rob Bertholee, sier en liten gruppe av barna kan ha fått våpen- og kamptrening.

– Gutter kan sendes til treningsleirer fra de er ni år gamle. Barn i IS-områdene har mistet sin uskyld på grunn av all volden, uttaler han til nederlandske fjernsyn.

Bertholee sier de tror til og med barn under ni år har vært involvert i angrep og likvideringer.Anholdt Nederlandske myndigheter har rutinemessig anholdt personer som ankommer fra Syria og mistenkes for å ha tilknytning til ekstremister, men så langt har de ikke anholdt barn. Ifølge tallene de sitter på er det rundt 190 voksne nederlendere i IS-kontrollerte områder i Syria og Irak. Til sammen har disse rundt 80 barn. De fleste barna, mange født utenfor Nederland, er under ni år. Under 20 prosent av barn er over ni år, og disse ses på som en potensiell trussel når de kommer hjem til Nederland.Venter økning Etterretningstjenesten regner med at flere personer vil returnere etter hvert som IS mister grepet om områdene i Syria og Irak. Dette inkluderer erfarne, veltrente krigere, som kan ha ønske om å utføre angrep eller rekruttere nye medlemmer, heter det i rapporten. Den nedslående advarselen om at barn kan være en trussel kan ifølge etterretningstjenesten være aktuell også ellers i Europa. Jihadister som reiser tilbake kan ha vært i krigssonen over tid og blitt både hardhudet og traumatisert av opplevelsene der. De kan også ha bygget opp nettverk av likesinnede.

(©NTB)