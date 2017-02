Mann i Sverige dømt for massakre i Syria

Ifølge dommen kjempet 46-åringen sammen med en væpnet opprørsgruppe som hadde tatt de sju soldatene fra regjeringshæren til fange i Idlib-provinsen. Der ble de drept med et stort antall skudd på kloss hold mot hode og kropp.

I 2013 publiserte The New York Times en video som viser hvordan de sju ble likvidert. Filmen utgjorde en del av bevismaterialet under rettssaken i Stockholm tingrett, der mannen torsdag ble kjent skyldig i grovt brudd på folkeretten.

Mannen, som har bodd i Sverige siden han søkte asyl der i 2013, ble pågrepet i fjor vår. Han har i avhør bekreftet at han var blant dem som skjøt soldatene, men nekter straffskyld.

Mannens forsvarer argumenterte under saken for at likvideringene var lovlige fordi opprørerne som kontrollerte området hadde dømt dem til døden for alvorlige forbrytelser.

