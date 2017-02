Malaysia vil sende død halvbror til Nord-Korea

46 år gamle Kim Jong-nam døde etter det som trolig var et giftangrep på flyplassen i Kuala Lumpur tirsdag.

Han ble sendt til obduksjon på et sykehus i Malaysia, men Nord-Korea har bedt om at liket overleveres til hjemlandet.Malaysias visestatsminister Ahmad Zahid Hamidi bekrefter torsdag at ønsket vil bli innfridd. – Men det er prosedyrer som må følges. Vår innstilling er at vi er nødt til å respektere våre bilaterale forbindelser til ethvert fremmed land, sier han. Forholdet mellom Malaysias regjering og Pyongyang regnes som godt, og i 2009 ble malaysiere de første som fikk reise visumfritt til Nord-Korea. Obduksjonen er ifølge helsepersonell gjennomført, men det er ikke kjent om obduksjonsrapporten og dødsårsaken vil offentliggjøres. Kim Jong-Uns eldre halvbror har levd flere år i eksil i Kina, og Sør-Korea anklager Nord-Korea for å stå bak attentatet.

(©NTB)