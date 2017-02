Kypros-samtalene avbrutt etter skolekrangel

Under torsdagens møte mellom den tyrkisk-kypriotiske lederen Mustafa Akinci ogden gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades begynte Akinci å diskutere muligheten for å skrinlegge beslutningen om å markere 1950-avstemningen i gresk-kypriotiske skoler.

– Anastasiades sa det ikke var noe mer å si om den saken, slengte døra etter seg og gikk, sier Akinci.

– I det øyeblikk var det ikke mer vi kunne gjøre, siden møtet må gjennomføres på respektfullt vis. Så vi valgte også å forlate møtet, legger Akinci til.

Spenningen har hele uken vært høy etter at tyrkiskkyprioter protesterte mot en ny lovgiving som gjør den årlige markeringen ved gresk-kypriotiske skoler obligatorisk. Akinci har fordømt den nye lovgivningen og sagt at markeringen truer fredssamtalene.

Anastasiades har svart at markeringen simpelthen er en henvisning til en historisk hendelse som på ingen måte skal avlede oppmerksomheten fra målet om gjenforening av øya.

Kypros har vært delt mellom et gresk-kypriotisk sør og et tyrkisk-kypriotisk nord siden 1974, da Tyrkia invaderte den nordlige delen som svar på et greskledet kupp.

Anastasiades og Akinci startet fredsforhandlinger i Genève 9. januar, etter at de mislyktes i forhandlingsrunden i samme by i november. Partene har bedt om nye samtaler i mars, opplyste FN-mekler Espen Barth Eide tidligere i februar.

