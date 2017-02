Ingen gjennombrudd i nye Syria-samtaler

– Vi ventet på et svar på planen som vi har lagt fram for å konsolidere våpenhvilen, skriver Osama Abu Zeid, som representerer den moderate opprørsgruppa Syrias frie hær (FAS), på Twitter torsdag kveld.

– I stedet fikk vi et annet russisk forslag som vi vurderer som en bortmanøvrering og bortkastet tid, fortsetter han. Før møtene startet, var håpet at utsendingene fra regimet og opprørerne i Syria skulle bli enige om å videreføre og styrke den seks uker gamle våpenhvilen, som har bidratt til å redusere kamphandlingene noe, men som på ingen måte har fått våpnene til å stilne.

Oppsyn

Torsdagens samtaler fant sted under oppsyn av Russland, Tyrkia og Iran, som støtter ulike parter i krigen og som også forhandler seg imellom.

Partene møttes imidlertid ikke ansikt til ansikt, i stedet har tilretteleggere gått fram og tilbake mellom dem.

En talsmann for opprørerne,Yehya al-Aridi, understreket før samtalene begynte at de denne gangen har sendt en mindre delegasjon til Astana enn de gjorde under det første møtet i januar.

Opprørernes forhandlingsleder Mohammad Alloush er en sentral skikkelse i opprørsgruppaJaish al-Islam, mens regjeringsdelegasjonen ledes av Syrias FN-ambassadørBashar Jaafari.

Forbedrer Genève-møte

Møtet i Kasakhstans hovedstad var ment som en forberedelse til fredssamtalene FN har innkalt til i Genève 23. februar.

Samtidig med torsdagens møte møtte FNs Syria-utsending Staffan de Mistura Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og forsvarsminister Sergej Sjoigu i Moskva.

– Tiden er nå inne til å trappe opp forsøkene på å normalisere den politiske prosessen i Syria, sa Mistura til Lavrov.

(©NTB)