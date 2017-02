Hissig strid om Trumps valg av Israel-ambassadør 

Fem tidligere amerikanske ambassadører til Israel skriver i et brev til komiteen at Friedman er uegnet til jobben og viser til hans "ekstreme, radikale holdninger".

Thomas Pickering, William Harrop, Edward Walker, Daniel Kurtzer og James Cunningham ber utenrikskomiteens medlemmer tenke seg nøye om før de godkjenner ham som ambassadør. – Komiteen må forsikre seg om at Friedman er balansert nok og har det temperamentet som kreves for å kunne representere USA som ambassadør i Israel, heter det i brevet de har skrevet. Sønn av rabbiner Friedman er sønn av en ortodoks rabbiner, en ivrig tilhenger av de ulovlige israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder, en svoren motstander av opprettelse av en palestinsk stat og en uforbeholden forsvarer av den israelske regjeringen.Han har også stemplet tidligere president Barack Obama som antisemitt og kalt den liberale jødiske gruppen J Street i USA for "kapos", betegnelsen som ble benyttet om jøder som samarbeidet med nazistene under holocaust. J Street har gått hardt ut mot Trumps valg av ambassadør og viser blant annet til Friedmans mange krasse utfall mot medlemmer av tidligere amerikanske administrasjoner, mot diplomater og liberale jøder. Enstatsløsning Kontroversen rundt Trumps valg av Friedman til ambassadør, forsterkes av at presidenten selv stiller spørsmål ved behovet for en palestinsk stat og hans antydning om at USA under hans ledelse vil slutte opp om en såkalt enstatsløsning. En enstatsløsning vil i praksis innebære at Israel annekterer områdene landet okkuperte i 1967, og som et samlet verdenssamfunn i alle år siden har krevd at de trekker seg ut av.

