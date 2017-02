Fransk økokrim fortsetter Fillon-etterforskning

Nyhetsbyrået Reuters og France24 melder at påtalemyndigheten ikke vil henlegge saken etter den innledende etterforskningen.

De konservatives presidenthåp Fillon har vært under hardt press den siste tiden som følge av anklager om at hans kone har mottatt lønn på statens regning for arbeid hun tilsynelatende ikke har utført.

Kilder uttalte nylig til franske medier at det vil bli innledet en formell etterforskning av saken.

