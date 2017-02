Flynn mister tilgang til hemmelig informasjon

Flynn var leder for DIA i to år fra 2012, men røk angivelig uklar både med den politiske og militære ledelsen og ble presset av Barack Obama til å gå av. Denne uken ble han presset til å trekke seg fra stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver for president Donald Trump.

En anonym kilde i DIA opplyser at Flynn mistet tilgangen til informasjon som ikke er gjennomgått tirsdag kveld, på grunn av spørsmål ved «en persons» overholdelse til sikkerhetsdirektivene.

(©NTB)