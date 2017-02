Abbas fastholder målet om tostatsløsning

I en uttalelse sier Abbas at han er villig til å gjenoppta en "troverdig fredsprosess" basert på tostatsløsningen. Dette vil innebære at den okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem inngår i en uavhengig palestinsk stat.

Trump sa onsdag at det viktigste er at partene blir enige, og at han kan akseptere både én- og tostatsløsninger.

– Jeg kan leve med begge løsningene. Jeg trodde en stund at tostatsløsningen kunne være den enkleste av de to, sa presidenten på en pressekonferanse sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Washington.Inntil nå har USA gjennom flere tiår fastholdt målet om at palestinerne må få sin egen uavhengige stat, ved siden av Israel. Mens Abbas nøyer seg med å bekrefte sitt syn, er Hanan Ashrawi fra den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO langt krassere i sin kommentar. – Hvis Trump-regjeringen dropper sin tostatspolitikk, vil det ødelegge mulighetene for fred og undergrave amerikanske interesser, anseelse og troverdighet i utlandet, sier Ashrawi, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

(©NTB)