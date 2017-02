Østerrike saksøker Eurofighter

En fem år lang gransking har konkludert med at Airbus og Eurofighter-konsortiet "med overlegg har ført Østerrike bak lyset når det gjelder den reelle prisen, leveringskapasitet og utstyr" på flyene, som det ble inngått avtale om å kjøpe i 2003.

Flykjøpet er den største forsvarsinvesteringen nøytrale Østerrike noensinne har gjort og hadde en samlet prislapp på rundt 20 milliarder kroner.– Østerrike hadde aldri bestemt seg for å kjøpe Eurofighter-fly i 2003 dersom ikke Airbus og Eurofighter på bedragersk vis hadde ført oss bak lyset, sier forsvarsministerHans Peter Doskozil. En talsmann for Airbus-konsortiet i Paris sier at de ennå ikke har mottatt søksmålet fra Østerrike og derfor ikke ønsker å kommentere granskingsrapporten som ble lagt fram i Wien torsdag. Ifølge granskingsrapporten visste Eurofighter blant annet at de ikke ville greie å overholde løftene de ga om leveranse av flyene. Østerrike inngikk først avtale om kjøp av 24 kampfly fra Eurofighter, men reduserte senere antallet til 18 og deretter til 15. Kort tid etter at kontrakten var inngått, begynte det å versere rykter om at politikere og andre som var involvert, hadde mottatt bestikkelser under bordet. Korrupsjonsanklagene ble gransket i 2007, men resulterte ikke i straffeforfølgelse.

