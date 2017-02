Voldgiftsdom: Danske journalister beholder betalt spisepause

Avgjørelsen er en stor seier for flere danske fagforbund. Lederen for Journalistforbundet, Lars Werge, mener at saken også vil ha betydning for en rekke andre arbeidsplasser.

– Vår advokat har sett på perspektivene, og hun vurderer at det vil danne presedens i forhold til andre arbeidsplasser på vårt område, sier han.

Saken startet med at Danmarks Radio (DR) besluttet at de ansatte ikke lenger skulle få betalt spisepause, noe som i realiteten betød at de som holdt spisepause, ville måtte arbeide en halvtime mer per dag.

De ansattes fagforeninger argumenterte med at dette var et forhandlingsspørsmål mellom ledelsen og de ansatte, noe som førte til at saken gikk videre til Voldgiftretten.

Beslutningen om at de ansatte ikke lenger skulle få betalt spisepause, skulle gitt DR en budsjettinnsparing på 45 millioner danske kroner. Nå må rikskringkasteren finne andre måter å spare penger på.

(©NTB)