Urfolks barn får kompensasjon

Myndighetene hindret ikke at de rundt 16.000 barna mistet sin urfolksidentitet da de med makt ble tatt bort fra hjemmene sine i perioden 1965 til 1984, i det som i Canada er kjent som «Sixties Scoop». Barna ble plassert i hjem uten urbefolkning, noe som har påvirket dem negativt, slår lagmannsretten i Ontario fast. Blant annet har det ført til mentale problemer, misbruk, arbeidsløshet, vold og mange selvmord, skriver kringkasteren CBC.

–Jeg føler at en tung byrde har blitt løftet fra mitt hjerte, sier Marcia Brown Martel, en av saksøkerne. Hun tilhører temagami-stammen i Ontario. Da hun var ni år gammel ble hun adoptert av et par som ikke tilhørte urbefolkningen. Senere oppdaget hun at myndighetene hadde erklært hennes opprinnelige identitet som død.

Saken har gått for retten i åtte år. Urfolksminister Carolyn Bennet sier regjeringen «absolutt ikke» kommer til å anke beslutningen, men vil be om et møte med de berørte for å diskutere oppreisning. Det skal skje senere i måneden.

–Dette er et mørkt og vondt kapittel i Canadas historie. Det er utrolig viktig at vi møtes så snart som mulig. Jeg håper de kommer, sier hun.

Ett av statsminister Justin Trudeaus viktigste valgløfter var å forbedre forholdet til landets urbefolkning.

