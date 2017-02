USA vil ikke forlange tostatsløsning i Midtøsten

Meldingen kommer samme kveld som Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøker Det hvite hus.

–En tostatsløsning som ikke fører til fred er ikke et mål noen ønsker å oppnå, sier kilden som skal være en høytstående ansatt i Det hvite hus, på betingelse om anonymitet. Tjenestepersonen sier USA ikke lenger vil sette krav for en eventuell fredsavtale, men vil støtte det de to partene blir enige om.

–Fred er målet, uansett om det kommer i form av en tostatsløsning om det er det partene ønsker, eller om det noe annet, sier kilden.

