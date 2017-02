USA stiller ultimatum til europeiske allierte i NATO 

NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag tok en dramatisk vending da USAs forsvarsminister James Mattis fikk ordet.

- USA vil møte sine forpliktelser, men hvis landene deres ønsker å unngå at USA reduserer sitt bidrag til denne alliansen, må hver enkelt hovedstad støtte opp om vårt felles forsvar, sa Mattis.

Han sa at det er hans plikt å minne NATOs medlemsland om de "politiske realitetene" i USA. Utspillet kommer etter uttalelser fra Trump som har skapt stor usikkerhet i NATO om hans vilje til å stille opp for sine allierte.

- Amerikanske skattebetalere kan ikke fortsette å betale en uforholdsmessig stor del av regningen for det forsvaret av vestlige verdier koster, sa Mattis.

"Mangel på respekt"

Ifølge den amerikanske forsvarsministeren er det simpelthen ikke akseptabelt at amerikanere "betaler mer for sine barns sikkerhet enn andre allierte".

- Når man setter til side den militære beredskapen, viser man mangel på respekt for oss selv, for vår allianse og for friheten vi har arvet, og som nå er klart truet, sa han.

Hvordan USA eventuelt vil redusere eget bidrag til forsvarsalliansen, sa Mattis ikke noe om i talen. Men utspillet er en kraftig advarsel til europeiske land om at beskyttelse ikke kommer gratis.

Ønsker nasjonale planer

Kravet fra amerikanerne er at hver enkelt alliert må lage nasjonale planer og mål som viser hvordan de skal nå NATOs mål, som er at alle skal bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

NATOs egne tall viser at det i dag kun er fem allierte som har nådd dette målet. Norge er ikke et av dem - og ligger heller ikke an til å komme nærmere målet de neste årene.

I forkant av onsdagens møte kunne forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ikke love at Norge vil komme opp i 2 prosent.

- Men vi er opptatt av byrdefordelingen mellom USA og europeiske allierte, og vi er opptatt av å gi bidrag som teller i styrkingen av NATOs kollektive forsvarsevne, sa Søreide til norsk presse i Brussel.Får støtte fra Stoltenberg NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg forsøkte å spille ned advarslene fra Mattis da han møtte pressen etter møtet, men sa at han ønsker velkommen ideen om nasjonale planer for økt pengebruk. - Dette er en diskusjon som vi setter i gang i dag, og som vi venter vil fortsette i tida som kommer. Det er også en sak som vil bli tatt opp av stats- og regjeringssjefene på NATOs toppmøte i Brussel i mai, sa han. Stoltenberg viste også til at NATO-landene i sum allerede har klart å snu den langvarige trenden med kutt i forsvarsbudsjettene. - Det store spørsmålet er hvordan vi nå kan sikre at vi holder farten oppe. Det er grunnen til at jeg ønsker velkommen ideer som nasjonale planer. Noen allierte har allerede nasjonale planer, klare løfter og veikart for å øke pengebruken til 2 prosent. Det gjør det mulig å måle og diskutere framskrittene. Men andre allierte mangler slike planer, sa Stoltenberg.Ifølge ham er det ennå ikke avklart om alle vil bli pålagt å lage slike planer. Det er også for tidlig å si nøyaktig hvordan planene vil se ut.