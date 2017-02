USA signaliserer at tostatsløsningen i Midtøsten kan droppes

– En tostatsløsning som ikke fører til fred, er ikke et mål noen ønsker å oppnå, sier kilden i et møte med pressefolk tirsdag.

Heretter vil ikke USA lenger stille krav til betingelsene for en eventuell fredsavtale mellom Israel og Palestina, hevder kilden, som skal ha en sentral stilling i Det hvite hus. I stedet vil USA støtte enhver løsning som partene blir enige om.

– Fred er målet

–Fred er målet, enten det kommer i form av en tostatsløsning, om det er det partene ønsker, eller noe annet.

Hvis USA går bort fra prinsippet om at palestinerne skal få sin egen stat, vil det være et kraftig brudd med amerikansk Midtøsten-politikk. I flere tiår har USA, i likhet med mange andre land, gått inn for at palestinere og israelere bør ha hver sin stat.

UD-ansatte overrasket

Om Det hvite hus virkelig ønsker å erklære et brudd med dette prinsippet, er imidlertid uklart, ifølge nyhetsbyrået AP. Byrået peker på at kilden, som ikke ønsket å bli navngitt, uttalte seg på et pressemøte som ble arrangert på kort varsel dagen før Israels statsminister Benjamin Netanyahu besøker Det hvite hus.

Kilder i USAs utenriksdepartement er overrasket over det som kom fram på pressemøtet i Det hvite hus, ifølge AP. Ansatte i utenriksdepartementet skal ikke ha vært klar over at Donald Trumps regjering planla et historisk brudd med USAs Midtøsten-politikk nå.

