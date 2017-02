Trump vil ikke forplikte seg til tostatsløsning

USAs president fikk onsdag besøk av Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Det hvite hus. På en felles pressekonferanse snakket Trump om det "ubrytelige båndet" mellom de to landene, før han lovet å oppmuntre til at det forhandles fram en fredsavtale mellom Israel og Palestina.

Trump sa at det likevel først og fremst vil være opp til de to partene å selv jobbe fram en slik avtale, og at begge sider må være villige til å inngå kompromisser.

– Flere løsninger

Hvordan den langvarige konflikten kan løses var også et av spørsmålene Trump fikk fra de oppmøtte journalistene. Tirsdag antydet en kilde i Det hvite hus at USA kunne komme til å gå bort fra tostatsløsningen, et prinsipp som har preget amerikansk politikk i flere tiår. Under pressekonferansen ville ikke Trump forplikte seg til å jobbe for en tostatsløsning.

Trump sa onsdag at han ser på både en- og tostatsløsning, og at han kan være fornøyd så lenge partene finner en løsning de begge kan godta.

– Jeg kan leve med begge løsningene. Jeg trodde en stund at tostatsløsningen kunne være den enkleste av de to, sa Trump.

Han la til at dersom partene finner en annen løsning begge kan være med på, så vil han støtte den.

– Hold igjen litt

Trump ba også Netanyahu "holde igjen litt" i byggingen i bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Det var på spørsmål fra en journalist om hva presidenten mener om bosetningene, at Trump henvendte seg til Netanyahu og sa:

– Når det gjelder bosetninger, så vil jeg gjerne se at du holder igjen en liten stund.

Verdenssamfunnet har gjentatte ganger slått fast at bosetningene er ulovlige og et brudd på folkeretten. FN krever øyeblikkelig byggestans, senest i en resolusjon i Sikkerhetsrådet 23. desember.

Ambassade og Iran

Den amerikanske presidenten snakket også om de sikkerhetsutfordringene Israel står overfor, i tillegg til at atomavtalen med Iran ble trukket fram. Trump kritiserte avtalen, som ble forhandlet fram under president Barack Obama, som "en av de verste avtalene jeg har sett noensinne".

Et av Trumps valgløfter, nemlig å flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, ble også tema onsdag. Presidenten ser nå ut til å moderere løftet noe.

– Jeg ville likt å se det skje. Vi ser nøye på det, sa Trump.

(©NTB)