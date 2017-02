Trump om tostatsløsning: – Fornøyd uansett løsning

På pressekonferansen onsdag sa Trump at han har sett på både en- og tostatsløsningen, og at han liker det begge sider foretrekker.

– Jeg kan leve med begge løsningene. Jeg trodde en stund at tostatsløsningen kunne være den enkleste av de to, sa Trump, og la til at dersom partene finner en annen løsning begge kan være med på, så vil han støtte dem.

Den amerikanske presidenten svarte også på spørsmål om valgløftet om at han vil flytte den amerikanske ambassaden til Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Han ser nå ut til å moderere løftet.

– Jeg ville likt å se det skje. Vi ser nøye på det, sa Trump.

