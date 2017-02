Trump: – Flynn er en vidunderlig mann

USAs president fikk spørsmål om Flynn under en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag.

– Han er en vidunderlig mann. Jeg synes han har blitt behandlet veldig, veldig urettferdig av mediene, de som jeg kaller falske medier i mange tilfeller, sa Trump om sikkerhetsrådgiveren som måtte gå av denne uka i kjølvannet av sin kontakt med Russlands ambassadør.

Trump sier han synes det er veldig trist og legger igjen skylden på mediene for hvordan saken har utviklet seg.– Det er veldig urettferdig at han er blitt behandlet sånn på bakgrunn av lekkede dokumenter, sier Trump. Flere toneangivende medier har siden januar gjengitt lekkasjer om telefonsamtalene som fant sted mellom Flynn og den russiske ambassadøren før Trump tiltrådte.De to skal ha diskutert sanksjoner som daværende president Barack Obama innførte mot Russland. Det hvite hus har benektet at Flynn gjorde noe galt, men sier han måtte gå av fordi han hadde villedet blant andre visepresident Mike Pence om kontakten.

(©NTB)