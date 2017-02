Tre siktet for terrorplanlegging i Frankrike

De tre ble siktet tirsdag etter pågripelse fredag i kystbyen Montpellier. Den 16-årige jenta er kjæreste med en av de siktede mennene, en 20-åring som har vært overvåket av politiet etter å ha forsøkt å reise til Syria i november 2015. De tre er siktet for tilknytning til en kriminell terrororganisasjon. Kjæresteparet er i tillegg siktet for å ha fremstilt og vært i besittelse av eksplosiver.

Saken håndteres av antiterroretterforskere.

Politiet aksjonerte fredag etter at tenåringen sverget troskap til IS på en video på sosiale medier. Hun og kjæresten har begge konvertert til islam, og de gikk til innkjøp av aceton og hydrogenperoksid, ingredienser i et hjemmelaget, ustabilt eksplosiv kalt TATP.

Da politiet aksjonerte mot en leilighet nord for Montpellier fant de 71 gram TATP.

– Et umiddelbart forestående terrorangrep ble planlagt, uttalte innenriksminister Bruno Le Roux mandag.

Informasjon fra mobiltelefoner og PC-utstyr tyder på at Eiffeltårnet kan ha vært et mulig mål.

Politiet mistenker at 20-åringen planla å sprenge seg selv etter at kjæresten hadde flyktet til Irak eller Syria. Den tredje siktede, en 33-åring, skal ha blitt kontaktet over internett av jenta, som ønsket veiledning før hun etter sigende skulle gifte seg med 20-åringen.

Ytterligere en person ble pågrepet fredag, men han er løslatt uten videre forklaring fra politiet.

