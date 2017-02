Tre siktet for medvirkning til drap i Arboga

Mannen som ble funnet druknet i innsjøen Hjälmaren i Sør-Sverige var gift med en 41 år gammel svensk kvinne. Hun sitter i varetekt og er også siktet for å ha drept sin egen far og for drapsforsøk på sin egen mor.

Kvinnen ble pågrepet i Trondheim i september i fjor, sammen med en 18 år gammel afghansk mann som også er siktet i saken.

Politiet bekrefter overfor avisen Eskilstuna-Kuriren at ytterligere tre personer nå er pågrepet i saken og siktet for å ha medvirket til drapet på kvinnens ektemann. Identiteten til de tre er ikke kjent.

Den 18 år gamle afghanske mannen har i avhør tilstått drapet på kvinnens far og drapsforsøket på kvinnens mor, mens kvinnen selv nekter straffskyld.

Den 41 år gamle kvinnen er også siktet for et tidligere drapsforsøk på ektemannen. Ifølge siktelsen skal hun ha forgiftet ham under en ferietur i Egypt. Før dette tegnet hun ifølge politiet en livsforsikring på 2,5 millioner kroner for ektemannen.

