Svensk-rwandisk mann dømt til livstid for folkemord

Mannen ble i fjor dømt til livsvarig fengsel i Stockholm tingrett for sin rolle under folkemordet i Rwanda i 1994. Saken ble anket. Onsdag besluttet Svea hovrätt å opprettholde livstidsdommen.

Saken mot Claver Berinkindi, som flyttet til Sverige i 2002 og ble svensk statsborger i 2012, er den mest alvorlige som har blitt behandlet av en svensk domstol.

61-åringen er dømt for folkemord og krigsforbrytelser, inkludert drap, drapsforsøk og kidnapping under folkemordet på tutsiene i Rwanda i 1994. Berinkindi var en lokal leder under folkemordet og deltok i massakren på tusenvis av mennesker i Nyamure-fjellene.

Femten ofre ble i fjor tilkjent skadeerstatning på mellom 30.000 til 100.000 svenske kroner, noe som samsvarer med rwandisk lov. Pengene er beslaglagt fra Berinkindi.

Berinkindi er den andre personen som er dømt for folkemord i en svensk domstol. I 2013 ble svensk-rwandiske Stanislas Mbanenande dømt til livsvarig fengsel.

Også USA, Canada, Finland, Nederland, Sveits, Frankrike og Norge har dømt rwandere for forbrytelser begått under folkemordet i Rwanda, der over 800.000 tutsier og moderate hutuer ble drept i løpet av noen få uker.

