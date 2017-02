Søreide skal ha møte med Mattis 

Møtet vil finne sted på sikkerhetskonferansen i München, men de to hilste på hverandre og vekslet noen ord allerede på NATOs forsvarsministermøte i Brussel onsdag ettermiddag.

Når Søreide skal ha et eget møte med amerikaneren, vil hun bruke anledningen til å understreke hvor viktig alliansen er for Norge.

– Fra vår side blir det viktig å understreke betydningen av NATO og det transatlantiske fellesskapet, som også er viktig for USA, sier Søreide.

Hun venter også at byrdefordelingen i NATO vil bli et tema. NATO har et mål om at alle medlemsland skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar, noe kun fem medlemsland gjør i dag. På vei inn til onsdagens møte gjentok Mattis sitt budskap om at det bare er rimelig å kreve at alle tar sin rettmessige del av regningen.

– Det er viktig at europeere gjør mer for byrdefordelingen. Det er et budskap også jeg har hatt til mine europeiske kolleger lenge, sier Søreide.

Hun vil likevel ikke love at Norge kommer til å nå 2-prosentmålet og viser til at det også er avhengig av hvordan BNP utvikler seg.

– Men vi har en sterk økning i forsvarsbudsjettene våre. Bare i 2017 legger vi på 2,2 milliarder kroner, sier hun.

