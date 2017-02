Nord-Korea skal ha bedt om å få liket av Kim

BBC refererer til meldinger onsdag kveld om at Nord-Korea har sendt en rekke representanter til sykehuset der Kim Jong-nam obduseres.

Sørkoreanske myndigheter bekreftet onsdag at nordkoreaneren ble utsatt for et attentat på flyplassen i Kuala Lumpur dagen før.

Utsendingene har angivelig bedt om å få utlevert liket av 46-åringen, som var sønn av Nord-Koreas tidligere leder Kim Jong-il og hans etterfølgers eldre halvbror.

Mannen døde kort tid etter å ha blitt angrepet av to kvinner som antas å være nordkoreanske agenter, ifølge en rekke sørkoreanske medier. Tidligere onsdag opplyste malaysisk politi at en kvinne med vietnamesisk pass er pågrepet i forbindelse med drapet.

Politiet jakter fortsatt på en annen kvinne, samt "flere andre mistenkte" som antas å ha vært innblandet i drapet, melder Star Online.

Malaysiske myndigheter har ennå ikke formelt bekreftet at den drepte mannen er Kim Jong-nam. Malaysia skal heller ikke ha gitt etter for Nord-Koreas krav om utlevering av liket.– Malaysia sier at de ikke vil la seg presse til noe som helst, sier en kilde til nyhetsbyrået Reuters.

(©NTB)