Netanyahu på plass i Washington

President Trump og førstedame Melania Trump møtte de israelske gjestene utenfor Det hvite hus. De to skal holde en pressekonferanse, før de skal møtes til samtaler etterpå.

Det er blant annet knyttet spenning til hvorvidt de to vil ta opp tostatsløsningen, etter at en kilde i Det hvite hus tirsdag antydet at USA kan gå bort fra løsningen, et prinsipp som har preget amerikansk politikk i flere tiår.

