NATO-krav om nasjonale planer for å øke pengebruken 

– Jeg ønsker velkommen slike ideer, sa Stoltenberg da han møtte pressen etter en vanskelig diskusjon på NATOs forsvarsministermøte.

– Det er fortsatt en lang vei å gå, og som dere vet, er bildet blandet. Noen allierte har virkelig begynt å øke budsjettene, andre strever med å øke dem. Bare fem allierte oppfyller målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Vi diskuterte derfor hvordan vi kan opprettholde og få opp farten på landenes innsats for å nå målet, for eksempel gjennom nasjonale planer om mål for å sikre jevn framgang, sa han.Ifølge Stoltenberg er det for tidlig å si nøyaktig hvordan slike nasjonale planer skal se ut. USAs forsvarsminister James Mattis skal på møtet ha truet med at USA kan moderere sin forpliktelse til NATO hvis ikke andre allierte øker forsvarsbudsjettene innen nyttår.

(©NTB)