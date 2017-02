Mattis i Brussel for å roe Europas nerver 

- Denne alliansen er fortsatt en grunnstein for USA og for hele det transatlantiske fellesskapet, sammenknyttet som vi er. Som president Trump har sagt, er han en sterk tilhenger av NATO, sa Mattis på vei inn til sitt første forsvarsministermøte i NATO.

Mattis ble mottatt av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og hilste også på forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) inne i møtesalen.

Et velkjent budskap, var Søreides konklusjon etter å ha hørt Mattis snakke på vei inn.

- Det er helt i tråd med norske prioriteringer, sa hun.

- Det er et budskap som det er viktig for europeiske allierte å høre. Men det er også viktig for USA å vite at denne alliansen betyr mye for både Europa og USA, sa Søreide.

Åpen diskusjon

Mattis fortalte at han var i Brussel for å lytte og diskutere veien framover åpent med de øvrige landene i alliansen. Men det var også ventet at han ville ta ordet på forsvarsministermøtet for å peke ut en kurs framover for NATO.

- NATO har alltid tilpasset seg nye sikkerhetstrusler, det er ikke noe nytt. Endringene går helt klart raskere nå, men det kan vi håndtere, sa han.

Mattis gjentok også sitt budskap om at det bare er rimelig at alle tar sin rettmessige del av kostnadene ved forsvarssamarbeidet – noe som betyr at europeiske land må ta en større del av regningen.

-Det er viktig at europeerne gjør mer for byrdefordeling. Det er et budskap jeg har hatt til mine europeiske kolleger lenge, kommenterte Søreide.

"Har aldri vært viktigere"

Stoltenberg åpnet forsvarsministermøtet ved å understreke at et sterkt NATO er i både USAs og Europas interesse.

- Vi står overfor en rekke sammensatte utfordringer: Terror og uro i Midtøsten, et mer selvhevdende Russland, nettangrep og spredning av masseødeleggelsesvåpen og ballistisk missilteknologi. Verken Europa eller Nord-Amerika kan håndtere disse utfordringene effektivt på egen hånd. Det er derfor et sterkt NATO aldri har vært viktigere, sa Stoltenberg.

Etter de innledende bemerkningene ble pressen kastet ut fra møtet, slik at forsvarsministrene kunne fortsette diskusjonen bak lukkede dører.

