Kim Jong-uns bror obduseres etter giftdrap

Sørkoreanske myndigheter bekrefter onsdag meldingene om attentatet på flyplassen i Kuala Lumpur mandag, der den nordkoreanske lederens 46 år gamle halvbror Kim Jong-nam døde kort tid etter å ha blitt angrepet av to kvinner som antas å være nordkoreanske agenter.

–Vår regjering er sikker på at den drepte mannen er Kim Jong-nam, sier talsmann Chung Joon-hee i gjenforeningsdepartementet som håndterer Nord-Korea-saker.

Politiet i Malaysia går nå over videoer fra overvåkingskameraer i jakt på ledetråder om hvem som utførte attentatet på flyplassen, sier en embetsmann. I tillegg skal liket av Kim Jong-nam obduseres onsdag.

Gift

Malaysisk politi har i en uttalelse bekreftet at 46-åringen reiste med et pass under navnet Kim Chol. Dette er et navn som Kim Jong-nam tidligere har benyttet på utenlandsreiser.

Kim Jong-nam befant seg på flyplassens shoppingområde der han ventet på et fly til Macau. Han hadde ennå ikke gått gjennom sikkerhetskontrollen da han ble påført væske i ansiktet av to kvinner utstyrt med sprøyter.

– Han sa til resepsjonisten i avgangshallen at noen hadde grepet ansiktet hans bakfra og sprutet væske på ham. Han ba om hjelp og ble umiddelbart sendt til flyplassens legekontor. Da hadde han fått hodepine og var i ferd med å besvime, sier etterforskningsleder Fadzil Ahmat ifølge avisen The Star.

– På legekontoret fikk han et anfall. Han ble sendt av gårde med ambulanse, sier Ahmat videre.

Underveis i ambulansen døde Kim Jong-nam. De to mistenkte kvinnene forlot flyplassen i en drosje, ifølge avisen.

Tidligere attentatforsøk

Han ba for sitt liv etter et attentatforsøk i 2012, fikk politikere vite av sørkoreansk etterretning onsdag.

– Han sendte i april 2012 et brev til Kim Jong-un der han ba for sin familie og sitt eget liv, sa Kim Byung-kee, et medlem i etterretningskomiteen i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen onsdag.

Kim Jong-nam var den nå avdøde lederen Kim Jong-ils eldste sønn, og ansett som arvtaker etter faren. Men Kim Jong-un fikk i stedet ledervervet. Kim Jong-un skal ha blitt regnet som reformvennlig, og han skal ha falt mer i unåde da han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass under navnet "Pang Xiong", som er kinesisk for "feit bjørn". Han ønsket å besøke Disneyland-parken.

Kim Jong-nams familie bor i Beijing og Macau.

– Regimets brutalitet

Sør-Koreas fungerende statsminister Hwang Kyo-ahn sier drapet illustrerer det nordkoreanske regimes brutalitet og umenneskelighet. Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.

– Vi tar denne episoden meget alvorlig, og vi holder et våkent øye på Nord-Korea, sier statsministeren ifølge hans talsmann.

Regjeringen i USA sier den tror at nordkoreanske agenter står bak drapet, men landet har så langt ikke slått fast dødsårsaken, skriver Reuters.

Hvis det kan bekreftes at Nord-Korea sto bak drapet, vil det være mer en indikasjon på Kim Jong-uns "paranoide personlighet" enn et planlagt grep for å fjerne en politisk trussel, sa en parlamentariker i Sør-Korea onsdag. Han viste til at Kim Jong-nam hadde liten politisk støtte i nord og at han ikke utgjorde noen trussel mot lillebroren.

(©NTB)